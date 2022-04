Bruxelas quer facilitar câmbio de notas de refugiados ucranianos

A Comissão Europeia propôs esta sexta-feira que a União Europeia facilite, sem encargos e ao câmbio oficial, a conversão de notas ucranianas para moeda local, até perto de 300 euros (10 mil hryvnias) por pessoa que foge da guerra na Ucrânia. Esta medida vai durar, no mínimo, três meses.



"A Comissão adotou hoje [sexta-feira] a sua proposta de recomendação do Conselho relativa à conversão das notas de hryvnia (moeda nacional da Ucrânia) na moeda dos Estados-membros de acolhimento por pessoas que fogem da guerra na Ucrânia", refere, em comunicado.



A proposta apresentada pretende promover "uma abordagem coordenada para que todos os Estados-membros ofereçam aos que fogem da Ucrânia as mesmas condições para converter as suas notas de hryvnia na moeda local, independentemente do Estado-membro que as acolhe", explica Bruxelas.



De acordo com a Comissão Europeia, esta iniciativa "é necessária" porque o Banco Nacional da Ucrânia teve de suspender a troca de notas de hryvnia em moeda estrangeira, a fim de proteger as limitadas reservas de divisas da Ucrânia.



Como consequência, as instituições de crédito dos Estados-membros da UE não se mostraram dispostas a efetuar as trocas devido à convertibilidade limitada das notas de hryvnia e à exposição ao risco cambial.



Alguns Estados-membros estão, agora, a considerar a criação de regimes nacionais que apoiam a conversão de uma quantidade limitada de hryvnias por pessoa para a sua moeda local (euro ou outra), sendo que o objetivo da Comissão, com a recomendação hoje apresentada, é promover uma abordagem coordenada.