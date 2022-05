Comissão Europeia quer impedir negócios de imobiliário a cidadãos ou empresas russas

A Comissão Europeia quer impedir os cidadãos ou empresas russas de comprarem casas ou terrenos em qualquer país da União Europeia.



De acordo com a Bloomberg, esta medida faz parte do sexto pacote de sanções aplicadas pela União Europeia à Rússia, no seguimento da guerra na Ucrânia.



A proposta da Comissão Europeia – presidida por Ursula von der Leyen – prevê a suspensão de todos os investimentos dos cidadãos russos, de residentes ou de empresas russas na área do imobiliário. A Bloomberg, que teve acesso à proposta, refere que nesta suspensão estão incluídas as vendas ou as transferências diretas ou indiretas de direitos de propriedade de todo o tipo de imóveis nos países da União Europeia.



Esta proibição faz parte do mais recente pacote de sanções da UE para pressionar a Rússia para retirar as forças militares da Ucrânia.



O novo pacote de sanções vai atingir, pela primeira vez, a indústria do petróleo e o Sberbank, o maior banco do país.



A proposta da Comissão Europeia vai ser revista esta semana pelos Estados-membro e ainda pode sofrer alterações.



Para já, na proposta para esta suspensão estão incluídos todos os cidadãos russos que não são cidadãos da UE e que não têm autorização de residência nos Estados- membros dos países da União Europeia.



Fora desta medida, de acordo com a proposta a que a Bloomber teve acesso, estão os russos que têm cidadania ou residência em países da União Europeia ou na Suíça. É o caso de Roman Abramovich que tem cidadania portuguesa.