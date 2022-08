Das ações ao petróleo e trigo. Seis meses de guerra nos mercados

A 24 de fevereiro, a Ucrânia invadia a Rússia, num conflito que tem penalizado também os mercados financeiros globais. Os efeitos fizeram-se sentir em especial para o petróleo e trigo, que estão hoje mais caros do que há seis meses. Apesar de já terem iniciado uma rota de recuperação, as ações mantêm-se abaixo dos níveis pré-guerra, enquanto Lisboa é a exceção graças à exposição do índice PSI ao setor da energia.

Das ações ao petróleo e trigo. Seis meses de guerra nos mercados









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Das ações ao petróleo e trigo. Seis meses de guerra nos mercados O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar