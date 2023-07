Empresas europeias violam tecto de preço do petróleo russo

Em 2023, pelo menos 24 milhões de barris foram comprados por entidades sediadas em Estados-membros da União Europeia ou do G7 acima do preço máximo estabelecido nas sanções à Rússia. Num estudo publicado pelo instituto norte-americano Peterson Institute for Internacional Economics, investigadores revelam que, apesar da eficácia do embargo colocado ao Estado russo, a violação dos preços máximos estabelecidos

...