A China pode estar a desenvolver uma das maiores armas nucleares da história, ao mesmo tempo que a Rússia deve explorar todas as oportunidades para prejudicar os EUA e os seus aliados, segundo o relatório anual de ameaças do gabinete de inteligência nacional norte-americano, citado pela agência Bloomberg.Num documento desclassificado de 31 páginas, o relatório divulgado na segunda-feira à noite pelo Comité de Inteligência da Casa Branca, diz que o Irão vai continuar a ameaçar os interesses americanos, procurando reduzir a influência norte-americana no Médio Oriente. Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte está empenhada em expandir o seu arsenal nuclear e de mísseis."No próximo ano, os Estados Unidos e os seus aliados vão enfrentar um ambiente de segurança global cada vez mais complexo e interconnectado, marcado pelo crescimento da competição pelo poder", segundo o documento.Os 'espiões' de topo dos Estados Unidos vão apresentar o relatório esta terça-feira perante o Congresso norte-americano. O relatório anual representa um consenso entre 17 agências do país quanto às maiores ameaças à segurança dos EUA.No entanto, o relatório está desatualizado, uma vez que foi escrito antes de a Rússia ter invadido a Ucrânia no final de fevereiro e baseia-se em informação disponível ate 21 de janeiro. O Congresso vai tentar obter mais informação dos 'espiões' sobre a