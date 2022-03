FMI vê economia da Ucrânia cair "no mínimo" 10% com guerra este ano

O Fundo Monetário Internacional (FMI) já antecipava uma recessão profunda da economia da Ucrânia em consequência da guerra, mas num relatório divulgado hoje apresenta uma primeira estimativa da dimensão da destruição económica: só este ano, o PIB ucraniano deve recuar "no mínimo" 10%.



"A economia vai passar por uma recessão profunda este ano", começa por afirmar o FMI, num relatório sobre a Ucrânia divulgado nesta segunda-feira, 14 de março. No entanto, e apesar da enorme incerteza em torno destes números, os economistas da instituição avançam que, "no mínimo", o PIB deve afundar 10% este ano. Esta estimativa assume "uma rápida resolução da guerra e apoios substanciais" de entidades externas, escreve o FMI.



Em comparação com o pré-guerra, os economistas do Fundo esperam uma deterioração das estimativas de crescimento de pelo menos 13,5 pontos percentuais. Recorde-se que, em 2014, o PIB ucraniano caiu 6,6%, seguindo-se mais uma recessão de 10% em 2015, depois do conflito entre a Rússia e a Ucrânia que resultou na anexação da Crimeia.



Estas estimativas assumem uma quebra acentuada no consumo interno (dado o êxodo do país, juntamente com o consumo limitado às necessidades básicas), associada a uma contração significativa das importações. Ao mesmo tempo, as exportações também devem cair, devido às disrupções nas cadeias de fornecimento, na capacidade produtiva e no encerramento das vias aéreas e marítimas.



"Este grande choque acontece num contexto de inflação que já era elevada (10% em janeiro em termos homólogos), preços do gás elevados, a propagação da variante Ómicron do coronavírus e perda de acesso aos mercados financeiros", lembra o FMI.



Dados de guerras anteriores apontam para contrações até 35%



No entanto, os economistas mostram-se preocupados com o impacto da guerra no longo prazo. "A intensidade do conflito está a causar a destruição generalizada da capacidade produtiva da Ucrânia", o que pode vir a agravar a recessão.



"As perdas crescentes do 'stock' de capital físico e a migração em massa podem resultar numa contração do PIB ainda mais pronunciada, um colapso nos fluxos comerciais, uma menor capacidade de receita fiscal e uma deterioração do saldo orçamental e externo", avisa o FMI.



Lembrando o impacto das guerras do Iraque, Líbano, Síria e Iémen, o FMI admite que a contração do PIB na Ucrânia possa ser "muito maior", na ordem dos 25-35%.



Recorde-se que, na semana passada, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um empréstimo de 1,4 mil milhões de dólares à Ucrânia, para necessidades de financiamento urgente e apoio crítico no curto prazo, decorrentes da guerra no país.

"As consequências económicas já são muito sérias na Ucrânia, com mais de 2 milhões de pessoas a deixarem o país em duas semanas de guerra e dada a destruição de larga escala de infraestruturas chave", descreve o FMI.

O desembolso do apoio financeiro, sob a forma de financiamento rápido e que equivale ao máximo permitido, de 50% da quota da Ucrânia no fundo, vai servir para assegurar necessidades urgentes de pagamentos que decorrem da guerra e para providenciar "apoio crítico no curto prazo", afirma a instituição norte-americana.