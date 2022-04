Importações europeias disparam em fevereiro à boleia da energia

Em fevereiro, mês em que começou a invasão russa à Ucrânia, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo subiram para 215,8 mil milhões de euros, um aumento de 17% em termos homólogos, de acordo com as estimativas rápidas do Eurostat divulgadas esta quarta-feira.

Já as importações da mesma região dispararam 38,8% durante o mesmo período e em termos homólogos. O gabinete de estatística europeu esclarece que este disparo foi sobretudo motivado "por um novo aumento das importações de energia".

O défice comercial fixou-se em 7,6 mil milhões de euros, uma queda expressiva quando comparado com o excedente de 23,6 mil milhões contabilizados em fevereiro de 2021. Por sua vez, dentro de portas, o comércio entre os 19 países da zona euro atingiu os 202,5 mil milhões de euros, um aumento de 25,6% em termos homólogos.

Num quadro mais amplo, entre janeiro e fevereiro, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo atingiram os 416,6 mil milhões de euros, uma subida de 18,3% em termos homólogos. Já as importações aumentaram 41,9% em igual período e tendo em conta os mesmos termos de comparação.

Nos primeiros dois meses deste ano e face a janeiro e fevereiro, o défice comercial da zona euro fixou-se em 34,9 mil milhões de euros, face aos 34,2 mil milhões de euros registados entre janeiro e fevereiro do ano passado.

Já na União Europeia, as exportações para o resto do mundo subiram 16,4% para 191,9 mil milhões de euros em fevereiro. Por sua vez, as importações atingiram os 207,7 mil milhões de euros, um crescimento de 44,7% em termos homólogos.

Como resultado, a UE registou um défice comercial de 15,8 mil milhões , contra um excedente de 21,4 mil milhões de euros contabilizado em fevereiro do ano passado. Já o comércio entre os 27 Estados membros aumentou 22,6% em igual período e em termos homólogos para 315,1 mil milhões de euros.

Numa ótica a dois meses, entre janeiro e fevereiro deste ano, as exportações da UE para o resto do mundo subiram 18,4% face igual período de 2021 para 371,4 mil milhões de euros, enquanto as importações aumentaram 49,3% em iguais termos de comparação para 424,0 mil milhões de euros.

Assim a UE registou durante este período um défice comercial de 52,7 mil milhões de euros, uma subida expressiva face aos 29,8 mil milhões de euros contabilizados entre janeiro e fevereiro de 2021.

Durante os primeiros dois meses deste ano, O comércio entre os 27 subiu 23,5% em termos homólogos para 620,8 mil milhões de euros. Em janeiro e fevereiro, assim como na zona euro, é de destacar o aumento expressivo das importações da energias, o que levou a um défice do comércio energético na UE de -78,6 mil milhões de euros, um disparo face aos 29,7 mil milhões de euros registados em 2021.