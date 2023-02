Investidores parecem pouco preocupados com conflito na Ucrânia

O impacto inicial foi abrupto com a invasão a tornar-se o quinto pior dia de sempre nas bolsas mundiais. Mas o balanço é já quase nulo. As ações portuguesas estão no verde no período do conflito, tal como as europeias. Wall Street para lá caminha.

Investidores parecem pouco preocupados com conflito na Ucrânia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Investidores parecem pouco preocupados com conflito na Ucrânia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar