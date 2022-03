Já há duas mil ofertas de emprego para refugiados ucranianos

Duas mil ofertas de emprego para refugiados ucranianos já foram colocadas no site do IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) criado para o efeito, anunciou esta terça-feira, 1 de março, a ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho.A governante fez esta afirmação após a reunião de conselho de ministros extraordinária destinada a debater o acolhimento de refugiados ucranianos.Ana Mendes Godinho desafiou as empresas a colocarem as suas ofertas de emprego neste site, embora sublinhando que está a ser dada uma resposta rápida a esse pedido.Já a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, assegurou que logo que entrem em território português, os refugiados ucranianos terão direito a obter os números de segurança social, fiscal e do SNS, o que lhes permitirá uma rápida integração no país.Mariana Vieira da Silva acrescentou que já estão disponíveis 603 ofertas de alojamento para refugiados, admitindo que este número já possa estar desatualizado, isto é, seja superior.