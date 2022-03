Jornalista da Fox News ferido nos arredores de Kiev

Um jornalista da Fox News foi ferido quando recolhia informações nos arredores da capital ucraniana.O anúncio foi feito em direto por John Roberts, co-apresentador do programa "America Reports", indicando que "temos muito poucos pormenores, mas as nossas equipas no local estão a tentar conseguir mais informações sobre o que sucedeu".A procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, tinha revelado anteriormente que um jornalista ocidental tinha sido ferido hoje e que estava a ser tratado por médicos ucranianos.A notícia surge um dia após o jornalista e cineasta norte-americano Brent Renaud ter sido morto a tiro por forças russas na cidade de Irpin. No incidente outros dois jornalistas ficaram feridos.