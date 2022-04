Média salarial das ofertas de emprego para ucranianos é de 884 euros

O salário médio das quase 22 mil ofertas de emprego disponíveis para refugiados vindos da Ucrânia é de 884 euros brutos, um valor abaixo do praticado em Portugal, que era de 1.040 euros em 2020, noticia esta terça-feira o Público Segundo o jornal, a 30 de março, existiam 21.926 vagas registadas no Instituto do Emprego e Formação e Profissional (IEFP) para diferentes áreas, desde o turismo à construção passando pelo comércio, com salários que oscilavam entre os 705 e os 4.000 euros brutos.A média dos vencimentos propostos era de 884 euros, mas mais de um terço (38%) das vagas oferecia o salário mínimo (705 euros). No outro extremo, menos de 5% das ofertas de trabalho previa um ordenado de valor igual ou superior a 2.000 euros.