OCDE: Economia mundial abranda e preços sobem mais 2,5 pontos com guerra na Ucrânia

Com a guerra da Ucrânia e as sanções económicas à Rússia, a economia mundial deve crescer menos 1 ponto percentual e os preços devem disparar mais 2,5 pontos percentuais do que o previsto anteriormente, segundo uma análise da OCDE divulgada hoje.Numa primeira análise ao impacto económico da guerra da Ucrânia na economia mundial, a organização sediada em Paris começa por sublinhar o primeiro - e principal - impacto de um conflito militar são as vítimas mortais. Mas destaca que a guerra na Ucrânia terá também impactos económicos significativos no país - e a nível global.(Notícia em atualização)