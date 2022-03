Parlamento ucraniano autoriza apreensão de bens de russos

O Parlamento ucraniano aprovou quinta-feira uma autorização para que ativos e propriedades no país detidos pela Rússia ou por cidadãos russos possam ser apreendidos.





A disposição aprovada pelos deputados ucranianos permite ao Governo submeter ao Conselho de Defesa e Segurança do país listas de bens para serem confiscados.Após aprovação por parte do Conselho, os ativos e propriedades podem ser transferidos para a posse do Estado ucraniano.