Pelo menos dois mortos em ataque com míssil a centro comercial na Ucrânia

Pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas – nove com gravidade – na sequência de um ataque com míssil a um centro comercial na cidade de Kremenchuk, na zona central da Ucrânia. Cerca de mil pessoas estavam dentro do espaço comercial. A informação foi avançada por Kyrylo Tymoshenko, responsável do gabinete do Presidente ucraniano.





Foi o próprio Volodymyr Zelensky a fazer soar o alarme para o ataque, através da sua conta de Telegram: "O centro comercial está a arder, os bombeiros estão a tentar extinguir as chamas, o número de vítimas é impossível de imaginar".





O centro "não representava qualquer ameaça ao exército russo", garantiu o chefe de Estado ucraniano. "[Não tinha] nenhum valor estratégico. As pessoas só queriam viver uma vida normal, o que irrita muito os ocupadores", escreveu no Telegram.





O presidente da câmara de Kremenchuk, Vitaliy Meletskiy, já veio também indicar que o ataque a este espaço "cheio de gente" causou mortos e feridos, mas não avançou com números.





Kremenchuk é uma cidade industrial, onde está localizada a maior refinaria de petróleo do país. Antes da invasão russa contava com cerca de 217 mil habitantes, de acordo com a agência Reuters.



Notícia em atualização