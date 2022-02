Portugal antecipa para as próximas semanas a mobilização de militares para a Roménia

174 militares para a Roménia, nas fronteiras com a Ucrânia, antecipando a mobilização que estava prevista apenas para o próximo semestre, para procurar dissuadir a escalada militar no país.O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 25 de fevereiro, pelo primeiro-ministro, depois de uma reunião da NATO. "Portugal, além das forças que este ano tem afetadas ao comando europeu da NATO, decidiu antecipar, do segundo semestre já para o primeiro semestre, a mobilização de uma companhia de infantaria que atuará na Roménia e que será projetada nas próximas semanas", avançou António Costa.

mantém a posição de não enviar forças para a Ucrânia, lembrando que o país não faz parte da aliança. Sobre o desejo da Ucrânia de entrar na NATO, Costa disse que o tema não esteva na agenda de hoje e, por isso, não foi discutido.

Em causa está o envio de 174 militares para as fronteiras da Roménia com a Ucrânia, adiantou o primeiro-ministro. Segundo o chefe de Governo, "vários outros países" da NATO decidiram avançar no mesmo sentido, antecipando, reforçando ou decidindo a participação em unidades de dissuasão nos países da NATO com fronteiras com a Ucrânia.Além disso, afirmou António Costa, "houve unanimidade de todos os Estados, tendo em vista a necessidade de reforçar a presença da NATO em todos os países da aliança junto à Ucrânia para ação muito clara de dissuasão desta tentativa de escalada militar". Questionado sobre se estas forças serão suficientes, o chefe de Governo disse que as forças portuguesas mantêm o estado de prontidão a cinco dias - à ordem do comando europeu da NATO.No entanto, o primeiro-ministro sublinhou que a NATO