Putin acelerou fim da era do dinheiro grátis

As condições já não eram favoráveis com a pandemia a gerar uma inflação que fazia antever uma mudança de estratégia, mas foi a guerra a peça que faltava para pôr fim a uma década de políticas monetárias expansionistas que inundaram o mercado de liquidez. A crise energética alimentou a escalada dos preços levando os principais bancos centrais a levarem a cabo a mais rápida subida de juros de referência de sempre. Os investidores reagiram com um sentimento negativo que, de forma quase inédita, se alastrou tanto a ações como a obrigações. O mercado já está a olhar para quando é que as taxas vão parar de avançar, mas as adversidades do conflito deverão continuar a determinar a defesa da estabilidade dos preços.

