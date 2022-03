Rússia ataca base militar junto à Polónia. EUA prometem resposta a Moscovo por morte de jornalista

Em causa o rapto do autarca na região de Dniprorudne, no sul da Ucrânia, perto de Zaporizhia, que foi confirmado pelo ministro dos negócios estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, que confirmou o rapto do autarca e pediu ainda intervenção estrangeira para parar o "terror russo contra a Ucrânia".



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, condenou os ataques a abrigos de civis e o rapto de responsáveis ucranianos. Na rede social Twitter, Charles Michel, afirmou que se trata de uma "flagrante violação do direito internacional".



Condemn in the strongest possible terms Russia’s indiscriminate shelling of civilians in #Ukraine as well as the abduction by Russia of #Melitopol and #Dniprorudnyi mayors and other Ukrainians.