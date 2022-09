Rússia quer comprar 70 mil milhões de dólares em moeda estrangeira

Leia Também “Default” da Rússia acorda fantasma de crises passadas

Leia Também A mulher que disse “não” duas vezes

A Rússia está a considerar um plano para comprar 70 mil milhões de dólares em moeda estrangeira, com o objetivo de desacelerar a valorização do rublo. Em cima da mesa está a compra de yuans e outras dividas de países "amigos". Já a longo prazo, Moscovo pretende vender o que detiver em moeda chinesa (yuan) para financiar o investimento no país.Esta proposta, noticiada pela Bloomberg, está entre um conjunto de medidas que pretendem reforçar a economia russa, ao mesmo tempo que o país está a lidar com sanções impostas pela União Europeia e Estados Unidos, na sequência da invasão da Ucrânia e que estão a impedir o acesso a cerca de 640 mil milhões de dólares em divisas estrangeiras.Durante muitos anos, a política económica do Kremlin foi de conter os gastos orçamentais, poupando milhares de milhões em dólares e euros e outras divisas. Esta "almofada" serviria para insuflar a economia em tempos de incerteza, nomeadamente com as oscilações nos preços do petróleo.De acordo com fontes familiares com o assunto, o plano foi inicialmente exposto numa reunião de Governo, que contou com a presidente do Banco Central Russo, Elvira Nabiullina."Nesta nova situação, acumular reservas de moeda estrangeira para crises futuras é extremamente difícil e não é adequado às circunstâncias", explica o documento de apresentação da proposta visto pela BBG. "Os 300 mil milhões de dólares congelados não ajudaram a Rússia; pelo contrário, isso tornou-se uma vulnerabilidade e um símbolo de uma oportunidade perdida", é possível ler-se, numa rara confissão do impacto das sanções na economia russa.O documento acrescenta ainda que poupar esse dinheiro "é uma direta redução dos investimentos na Rússia em detrimento do investimento noutros países".Mesmo a compra de moeda estrangeira de países "amigos" não é uma tarefa fácil: vender yuans "requere um acordo com a China, que vai ser muito complexo num tempo de crise"; o dirham dos Emiratos Árabes Unidos está exposto a "altos riscos políticos", nomeadamente de mudança de rumo por parte do governo do país e a lira turca está num elevado risco de desvalorização - esta análise pode ser lida na apresentação que foi feita aos oficiais russos.Ainda assim, no curto prazo, com as receitas do petróleo e gás a chegarem a Moscovo, estando o país já num excedente orçamental este ano e com o rublo a valorizar, o pretendido é que o Estado russo gaste 4,4 biliões de rublos (70 mil milhões de dólares) em divisas "amigas", principalmente o yuan.