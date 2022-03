TIJ ordena a Moscovo fim da invasão da Ucrânia

O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) ordenou esta quarta-feira que a Rússia suspenda todas as operações militares na Ucrânia.Os juízes do TIJ indicaram que Moscovo deve suspender de imediato as operações militares e garantir que quaisquer unidades militares ou pessoas apoiadas ou controladas pela Rússia não prosseguem com a operação militar.O tribunal refere ainda que ambas as partes deverão coibir-se de quaisquer ações que possam agravar a disputa.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou a decisão como "uma vitória completa" e disse que se a Rússia ignorar a ordem do TIJ ficará ainda mais isolada.