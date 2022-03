Ucrânia já perdeu 515 mil milhões de euros. Negociações deverão arrancar amanhã

13h38

Reino Unido quer cortar contratos da administração pública com fornecedores russos

O Reino Unido exortou todos os departamentos públicos a identificarem contratos que tenham com empresas russas ou bielorussas, de modo a substituirem-nas por outros fornecedores, numa altura em que o governo de Boris Johnson procura elevar a pressão sobre o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.



"O dinheiro público não deve financiar a máquina de guerra de Putin", afirmou, esta segunda-feira, o chefe de gabinete, Steve Barclay, num comunicado, reproduzido pela Bloomberg.



"Estamos a pedir a hospitais e a organizações em todo o setor público para que olhem com urgência para todas as formas possíveis de romper com os laços comerciais com a Rússia", reforçou.



As novas diretrizes também se aplicam a contratos de energia, isto quando uma unidade da russa Gazprom abastece aproximadamente um quinto do gás comercial do Reino Unido e figura como um grande fornecedor do Serviço Nacional de Saúde, refere a agência financeira.



Steve Barclay também realçou que não há razões para novos investimentos na Rússia por parte de empresas britânicas, segundo a mesma nota.