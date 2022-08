Ucrânia congela pagamento de dívida a credores internacionais até 2024

A Ucrânia conseguiu aprovação para congelar parte dos pagamentos com a dívida, recebendo assim algum alívio nas finanças públicas fortemente pressionadas pela guerra com a Rússia.Credores internacionais que representam cerca de 75% dos 19 mil milhões de euros em obrigações aprovaram o pedido de Kiev para adiar os pagamentos de juros e reembolsos até 2024, segundo comunicou esta quarta-feira o Ministério das Finanças ucraniano, citado pela Bloomberg.O processo de reestruturação da dívida tem sido apoiado pelos aliados da Ucrânia, incluindo os Estados Unidos e o Fundo Monetário Internacional (FMI) numa altura em que o país tem elevadas necessidades de financiamento.O alívio conseguido esta quarta-feira junta-se ao consentimento dado recentemente pelos obrigacionistas que permite ao Estado incumprir nos termos dos títulos de dívida indexados ao crescimento económico do país.A Ucrânia enfrenta atualmente um buraco de cerca de cinco mil milhões de euros por mês nas contas públicas devido à invasão por parte da Rússia que aconteceu a 24 de fevereiro. O Estado tem recorrido ao banco central para procurar financiamento, tendo já esgotado todas as reservas em moeda estrangeira.