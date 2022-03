Ucrânia: Detetados elevados níveis de radiação perto da maior central nuclear da Europa

De acordo com um porta-voz da central nuclear, deflagrou um incêndio depois do ataque ao local, que fica na cidade de Enerhodar, no sul da Ucrânia.Um funcionário do Governo disse à Associated Press que elevados níveis de radiação estão a ser detetados junto ao local da central, a qual é responsável por 25% da produção de energia do país.Esta fonte falou sob a condição de anonimato porque a informação ainda não foi publicamente divulgada.O porta-voz da central Andriy Tuz disse à televisão ucraniana que é urgente parar o combate para apagar as chamas,