UE vai financiar material militar à Ucrânia. Fundo soberano norueguês desfaz-se de ativos russos

Numa medida sem precedentes, a União Europeia vai propor o financiamento da aquisição de material militar por parte da Ucrânia e fechar todo o espaço aéreo às companhias russas, incluindo jatos privados dos oligarcas russos.



A decisão foi anunciada este domingo pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen ao lado do Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell.



"Pela primeira vez, a União Europeia vai financiar a compra e entrega de armas e outros equipamentos a um país que está sob ataque", indicou a líder do executivo comunitário, dando conta de várias medidas relacionadas com sanções económicas à elite russa, mas também ao presidente da Bielorrússia. "Este é um momento de clarificação", assumiu von der Leyen.



"Vamos fechar o espaço aéreo da UE a aeronaves de detidas pela Rússia, registadas na Rússia ou controladas pela Rússia", começou por indicar a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, detalhando que "os aparelhos não poderão aterrar, descolar ou sobrevoar o território da União Europeia, incluindo os jatos particulares dos oligarcas".





