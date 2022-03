UE admite retirar estatuto de nação mais favorecida à Rússia na OMC

A perda de estatuto de nação mais favorecida levaria as exportações russas com destino à UE a pagarem tarifas mais elevadas e as empresas europeias que vendam para o mercado russo a suportarem custos mais elevados. A União Europeia é o maior parceiro comercial da Rússia, com Moscovo a exportar 95 mil milhões anuais para o bloco.

