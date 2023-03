UE investe 1,2 mil milhões em investigação e desenvolvimento no setor da defesa

Leia Também Drone português gera interesse de armadas internacionais

A Comissão Europeia vai alocar 1,2 mil milhões de euros em projetos de investigação e desenvolvimento no setor da defesa, através do fundo de defesa europeu (EDF, na sigla em inglês), em 2023. O anúncio foi feito esta quinta-feira através de comunicado."O EDF ajudará a reduzir a fragmentação dos investimentos no desenvolvimento da capacidade de defesa europeia. Irá também aumentar a competitividade industrial e promover a interoperabilidade em toda a Europa", revela a Comissão.Com a adoção deste programa, a Comissão terá investido três mil milhões de euros desde maio de 2021, data em que o EDF entrou em vigor.A União Europeia irá assim investir em projetos relacionados com 34 tópicos, que vão do espaço, aos misseis supersónicos ao domínio naval, estruturados por quatro temáticas, bem como quatro áreas adicionais focadas em tecnologia disruptiva e pequenas e médias empresas.O novo "programa de trabalhos" introduz igualmente um conjunto de novas medidas para promover a inovação na defesa sobre o novo "EU Defence Innovation Scheme", mais virado para empreendedores, startups e PMEs, "para os ajudar a ultrapassar as barreiras tradicionais à entrada no mercado, trazer novas ideias e fazer a diferença para a segurança e defesa da UE", pode ler-se no documento.