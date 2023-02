União Europeia aprova 10.º pacote de sanções à Rússia

A União Europeia aprovou nesta sexta-feira o seu 10.º pacote de sanções à Rússia, anunciou a presidência sueca do Conselho da UE no Twitter.

"Em conjunto, os Estados-membros da União Europeia impuseram as sanções mais fortes e abrangentes alguma vez decretadas, no sentido de ajudar a Ucrânia a vencer a guerra", diz o tweet.





Together, the EU Member States have imposed the most forceful and far-reaching sanctions ever to help Ukraine win the war.



The EU stands united with Ukraine and the Ukrainian people. We will keep supporting Ukraine, for as long as it takes.



