Uniper em conversações com Berlim para resgate financeiro

A Uniper, grupo energético alemão que é o maior comprador de gás à Rússia, está em conversações com o governo para um resgate financeiro, depois da Gazprom ter cortado 60% do gás fornecido à empresa.





O grupo baseado na cidade de Dusseldorf estima que as receitas financeiras fiquem "significativamente abaixo" de anos anteriores e do que era previsto em 2022.





A empresa está agora em conversações com o governo alemão para estabelecer um conjunto de "medidas de estabilização" para assegurar a liquidez, o que pode incluir "investimentos em ações" e 2 mil milhões de euros de crédito através do banco público Kfw.





De acordo com analistas do RBC e Citigroup, citados pela Bloomberg, o corte no fornecimento de gás da Gazprom deve custar cerca de 30 milhões de euros à Uniper.





O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, confirmou que os encontros estão a decorrer e explica que "a razão (para estas reuniões) é o aumento dos preços do gás e a redução do fornecimento por parte da Rússia".





Esta notícia surge uma semana depois do governo alemão ter iniciado a segunda fase do plano nacional de emergência de gás, que abre caminho ao racionamento em caso de escassez desta matéria-prima.





A Uniper chegou a cair 23% em bolsa, o valor mais baixo em cinco anos.