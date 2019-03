Assista em direto à votação decisiva sobre o Brexit no Parlamento britânico

O parlamento do Reino Unido vai voltar a votar um acordo de saída da União Europeia, depois de em janeiro ter chumbado os termos do divórcio negociados entre Londres e Bruxelas. A primeira-ministra Theresa May negociou agora um acordo de saída revisto que será submetido a votação e que é determinante para evitar um Brexit desordenado. Acompanhe o debate e votação em direto.

