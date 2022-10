Berlim diz que Alemanha entra em recessão no final do ano

A economia alemã deve entrar em recessão no final do ano, é o que afirma o ministro da Economia do país, Robert Habeck. Isto numa altura em que a maior economia da Europa enfrenta uma crise energética e inflação generalizada, que tem penalizado a indústria do país.Robert Habeck estima que a economia alemã contraia no terceiro e quatro trimestre deste ano, bem como no primeiro trimestre de 2023.O governo alemão espera assim que a economia do país contraia 0,4% no próximo ano, uma revisão extremamente negativa face à anterior previsão, que apontava para um crescimento de 2,5%.Ainda esta quarta-feira o Ministério da Economia deve apresentar as perspetivas económicas atualizadas numa conferência de imprensa.