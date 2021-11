Bruxelas prolonga "flexibilidade total" nos apoios públicos até junho de 2022

flexibilidade total" nas regras europeias relativas aos auxílios estatais, tendo em conta a evolução da

A Comissão Europeia aprovou esta quinta-feira o prolongamento do quadro temporário que permite aos Estados-membros apoiarem as economias até 30 de junho de 2022. A medida que prevê uma "covid-19 na Europa.Com esta prorrogação do quadro temporário relativo aos apoios estatais , os Estados-membros vão poder alargar, se necessário, os apoios estatais à economia, numa altura em que a Europa dá sinais de retoma após a pandemia, e garantir que as empresas ainda afetadas pela crise "não deixem subitamente de beneficiar do apoio necessário".A comissária europeia MargretheVestager, responsável pela concorrência, considera que a prorrogação este regime temporário, por mais seis meses, vai possibilitar "uma eliminação progressiva e coordenada das medidas de crise, evitando um fim abrupto dos apoios", e reflete "a forte recuperação prevista da economia europeia"."Desde o início da pandemia, o quadro temporário relativo aos auxílios estatais permitiu que os Estados-Membros prestassem um apoio específico e proporcionado às empresas necessitadas, criando simultaneamente salvaguardas para preservar condições de concorrência equitativas no mercado único", explicou a comissária europeia.Para "dar maior impulso à recuperação", Bruxelas decidiu ainda introduzir duas novas medidas para criar "incentivos diretos ao investimento privado orientado para o futuro e apoiar a solvabilidade", a fim de garantir "uma recuperação mais rápida, mais ecológica e mais digital". Mas as novas medidas irão vigorar "durante um período limitado adicional".No que toca ao apoio ao investimento, será criado um instrumento ao abrigo do qual os Estados-membros vão poder, até dia 31 de dezembro de 2022, criar incentivos para investimentos das empresas e para acelerar as transições ecológica e digital. O instrumento terá "salvaguardas" para evitar distorções da concorrência, tais como a obrigação de as medidas se dirigirem a vários beneficiários e de os montantes do auxílio serem limitados.Para apoiar a solvabiliade, Bruxelas irá criar um instrumento a fim de mobilizar fundos privados e disponibilizá-los para investimentos em pequenas e médias empresas (PME) e startups. Os Estados-membros vão ainda poder "conceder garantias a intermediários privados, criando incentivos ao investimento" nessas empresas e "proporcionando-lhes um acesso mais fácil a esse financiamento por capitais próprios". Este instrumento deverá manter-se até 31 de dezembro de 2023.Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia continuará a "acompanhar de perto" a evolução da pandemia bem como os riscos associados à recuperação económica.