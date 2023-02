Bulgária adia entrada na Zona Euro por não cumprir critérios

A Bulgária decidiu adiar um ano, para 2025, a data em que poderá entrar na zona euro, uma vez que não cumpre os critérios necessários nem aprovou a legislação necessária, indicou hoje a ministra das Finanças, Rositsa Velkova.A ministra disse que o Governo vai apresentar um relatório de convergência quando cumprir os critérios e tiver alterado a lei que regula o banco central, o que tem de esperar pelo Parlamento que sairá das eleições do próximo mês de abril.A Bulgária, mergulhada numa crise política há dois anos, tem de aprovar quatro projetos de lei e cumprir o critério de inflação."Se isso acontecer em finais de junho ou julho, podemos enviar um relatório imediatamente e não esperar pelo normal. Isso significa que poderíamos entrar na zona do euro o mais tardar em 1 de janeiro de 2025", afirmou, citada pela agência Efe."Os nossos parceiros europeus consideram que estamos atrasados na parte legislativa relacionada com a aprovação dos projetos de lei necessários, alterações ao código de seguros e medidas de combate ao branqueamento de capitais", acrescentou.O Governo da Bulgária, o país mais pobre da União Europeia, é interino desde outubro passado e o Parlamento não tem autoridade atualmente para aprovar leis, estando as eleições marcadas para o dia 02 de abril.