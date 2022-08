Economia alemã avançou 1,7% no segundo trimestre

instituto Ifo,

caiu em agosto, mas menos do que o esperado: situou-se nos 88,5 pontos, acima dos 87,2 previstos.





A economia alemã cresceu mais do que o esperado no segundo trimestre deste ano. Segundo os dados definitivos divulgados esta quinta-feira pelo Departamento Federal de Estatística, o Destatis , a economia alemã avançou 0,1% no segundo trimestre de 2022, quando comparado com o trimestre anterior. Em termos homólogos, o PIB cresceu 1,7%."Apesar das difíceis condições a nível global, a economia alemã manteve-se firme nos primeiros dois trimestres de 2022", disse Georg Thiel, presidente do instituto. No primeiro trimestre do ano, o país teve um crescimento de 0,8%.O instituto aponta que o crescimento mensal na Alemanha no segundo trimestre deste ano regressou, assim, ao ritmo de crescimento observado no último trimestre de 2019, antes da crise provocada pela covid-19.O Destatis publicou esta quinta-feira os dados definitivos do PIB alemão relativos ao segundo trimestre deste ano, cujos números preliminares tinha divulgado inicialmente no final do mês de julho deste ano.Também esta quinta-feira foi divulgado, peloo índice que mede a confiança dos empresários na Alemanha. O índice