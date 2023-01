Empresas alemãs devem ficar com 2 milhões de vagas por preencher. Custo para economia de 100 mil milhões

Confederação alemã das Câmaras de Indústria e Comércio (DIHT, na sigla alemã), mais de metade das empresas na Alemanha têm dificuldades em preencher as vagas de trabalho devido a falta de trabalhadores qualificados, reporta a Reuters.





A escassez de mão-de-obra não é de agora e em 2023 continua a ser uma das maiores fontes de preocupação para as empresas alemãs.De acordo com aDas 22 mil empresas inquiridas pela DIHT, 53% reportaram dificuldades em contratar, tratando-se do valor mais alto de sempre.Um dos responsáveis pela confederação alemã, Achim Dercks, afirmou, em declarações à agência de notícias, que "podemos assumir que cerca de dois milhões de vagas deverão ficar por preencher". Apontou ainda que a escassez de mão-de-obra, aliada a elevados preços de energia e ao objetivo de atingir a neutralidade carbónica são uma "combinação perigosa", que pode levar as empresas a mudar a produção para o estrangeiro.Para o responsável, a escassez de trabalhadores qualificados não só é um problema para os negócios, como "prejudica o sucesso de importantes objetivos para o futuro, como a transição energética".