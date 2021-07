Eurodeputados aprovam proposta para PEC mais flexível

O Parlamento Europeu aprovou um relatório com orientações políticas para tornar as regras orçamentais mais flexíveis e amigas do investimento. O objetivo é definir um ritmo de consolidação adaptado a cada Estado-membro.

Eurodeputados aprovam proposta para PEC mais flexível









