Eurodeputados impedem acesso de representantes do Qatar ao PE

Os membros do Parlamento Europeu (PE) votaram esta quinta-feira a suspensão do acesso de representantes do Qatar ao hemiciclo. Esta votação teve lugar depois de alguns membros da instituição terem sido detidos por suspeitas de crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro ligado a movimentações lobistas de apoio ao país.Os eurodeputados decidiram ainda suspender todos os processos legislativos que envolvam o Qatar, particularmente no que toca à liberalização de vistos e acordos de aviação, bem como visitas de membros da União ao país.Entre as propostas da resolução está um pedido de criação de um comité de inquérito para investigar casos de corrupção por países terceiros, a criação de um comité especial relacionado com a transparência e ainda a atribuição a um vice-presidente da UE da pasta da luta contra a corrupção e interferência estrangeira.O parlamento europeu pede também à Comissão que coloque em prática uma proposta para a implementação de um gabinete de ética independente em Bruxelas. Uma proposta que tinha sido inicialmente feita em 2021.A vice-presidente do PE, Eva Kaili, juntamente com outros três suspeitos permanecem detidos na Bélgica. A ainda eurodeputada grega foi, entretanto, demitida da liderança no parlamento.Desde sexta-feira passada, a polícia belga já conduziu mais de 20 buscas, tendo encontrado cerca de 1,5 milhões de euros em dinheiro.