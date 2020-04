Portugal registou um excedente orçamental de 0,2% do PIB no ano passado, mas manteve-se como a terceira economia com o nível mais elevado de dívida pública.

A Dinamarca foi o Estado-membro que reportou o excedente orçamental mais elevado, de 3,7% do PIB. Também o Luxemburgo, Bulgária, Chipre, Holanda, Grécia, Alemanha, Áustria, Malta, Eslovénia, Suécia, Irlanda, Croácia, República Checa e Lituânia registaram excedentes orçamentais, todos mais elevados do que o português.



Só França e a Roménia apresentaram défices iguais ou superiores ao limite de 3% do PIB – a economia francesa nos 3% e a romena um défice de 4,3%.



No conjunto da zona euro, o défice orçamental registado foi de 0,6% do PIB, uma décima a mais do que o verificado em 2018, nota o Eurostat. Na União Europeia a média também ficou em 0,6%, depois de ter sido de 0,4% no ano anterior.



Porém, a dívida pública estava a diminuir em 2019. O organismo de estatísticas europeu dá conta de uma redução de 85,8% do PIB para 84,1% na média dos países da moeda única, e de 79,6% para 77,8% do PIB na média dos 27 Estados da UE. Portugal manteve-se como o terceiro país com um rácio mais elevado (117,7% do PIB), a seguir a Itália (134,8%) e à Grécia (176,6%).



Agora, o expectável é que a pandemia de covid-19 atire os países para situações orçamentais bastante mais complicadas, com aumento significativo da dívida pública. Itália é um dos casos que suscita maior preocupação dos líderes europeus, uma vez que é um dos Estados-membros mais afetados pela doença e que já tinha um nível de dívida pública particularmente elevado.



