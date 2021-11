Exportações de Zona Euro sobem 10% em setembro, mas excedente comercial diminui

As exportações de bens da Zona Euro para o resto do mundo cresceram 10% em setembro, em termos anuais homólogos, para 209,3 mil milhões de euros, enquanto as importações aumentaram 21,6% para 202 mil milhões de euros, informou, esta segunda-feira, o Eurostat.





Como consequência, a Zona Euro reportou um excedente comercial de 7,3 mil milhões de euros, um valor significativamente abaixo dos 24,1 mil milhões de euros de setembro de 2020.





Na UE, o excedente da balança comercial com o resto do mundo sofreu um tombo maior, passando de 23,7 mil milhões de euros em setembro de 2020 para 500 milhões de euros em setembro de 2021, com as exportações a subirem 9,4% (para 186,9 mil milhões de euros) e as importações a crescerem 26,5% (para 186,4 mil milhões de euros).





Praticamente todos Estados-membros da UE (com dados disponíveis) viram as vendas para fora do bloco aumentar, à exceção da Eslováquia (-26,3%), Dinamarca (-2,2%), República Checa (-0,5%) e Chipre (-0,4%). As principais subidas foram registadas na Grécia (+59,7%), Roménia (26,2%) e Finlândia (+25,7%), com Portugal a figurar a meio da tabela.





Já do lado das importações de fora do bloco não houve exceções, com todos os países a registarem crescimentos em termos anuais homólogos, com a Eslovénia (+81,5%), Lituânia (+74,3%) e Grécia (+73%) à cabeça e Portugal a ocupar a oitava posição na tabela, de acordo com o gabinete de estatísticas europeu.





No cômputo dos primeiros nove meses do ano, a Zona Euro também vendeu mais do que comprou ao resto do mundo. Entre janeiro e setembro, foram exportados bens avaliados em 1,77 biliões de euros (+14,7% em termos homólogos) e importados produtos avaliados em 1,64 biliões de euros (+17,7%), colocando o excedente comercial nos 131,9 mil milhões de euros, contra 151,2 mil milhões apurados nos primeiros nove meses do ano passado.





Estados Unidos, Reino Unido e China são os três principais destinos das exportações para fora da UE. Já no lado das importações a Rússia surge no terceiro lugar do pódio, à frente do Reino Unido.