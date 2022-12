Finanças ainda à espera de mais informação de Bruxelas

Discussão sobre as regras orçamentais ainda está num processo muito inicial, com questões importantes por decidir (como o limiar de despesa) e, por isso, as Finanças ainda esperam por mais informação para uma avaliação profunda. Bruxelas quer chegar a consenso até março.

Finanças ainda à espera de mais informação de Bruxelas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Finanças ainda à espera de mais informação de Bruxelas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar