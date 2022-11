Hungria e Polónia contra nova dívida para apoiar Ucrânia

Após a inédita emissão de dívida conjunta para enfrentar a covid-19, a Comissão vai receber luz verde do Parlamento Europeu para repetir a solução no apoio à Ucrânia. Mas a Hungria e a Polónia ameaçam deixar vetar nova dívida comum no Conselho.

