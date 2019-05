Imigração de portugueses para trabalhar no Reino Unido continua em queda

Nos 12 meses até março registaram-se para trabalhar no Reino Unido 19.591 portugueses, menos 6% do que no mesmo período entre 2017 e 2018, de acordo com números do Ministério do Trabalho britânico publicados hoje.

O número de inscrições de portugueses na segurança social britânica, um requisito para trabalhar no Reino Unido, tem estado em queda desde 2016, depois de anos consecutivos de aumentos significativos. As estatísticas hoje divulgadas mostram uma queda generalizada da imigração dos cidadãos europeus para o país, com destaque para a Roménia, Polónia, Itália e Espanha. Pelo contrário, o Reino Unido registou um aumento de 58% da entrada de cidadãos indianos, indicam os mesmos números.