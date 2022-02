Inflação na Alemanha pode atingir 6,1% devido ao aumento do preço do gás com invasão da Ucrânia

As estimativas da entidade apontam ainda que o Produto Interno Bruto (PIB) do país possa perder mais 1,4% em 2023 se os preços do gás subirem 50% face ao último trimestre de 2021.O IW traçou dois cenários de impacto para a Alemanha, tendo em conta a evolução dos preços do gás, devido ao impacto da guerra na Ucrânia e no fornecimento deste recurso por parte da Rússia.No primeiro cenário, os preços em 2022 mantinham-se elevados, com uma tendência semelhante à do final do ano passado: a inflação subiria para 4,3% em 2022 e 4,4% no próximo ano.Mas se a subida dos preços for superior em 50% à registada nos últimos três meses do ano, o instituto conta que a inflação dispare para os 6,1%.A Alemanha registou uma taxa de inflação de 3,1% em 2021, um recorde nos últimos trinta anos, resultado direto do impacto económico da pandemia. Em 2020, o aumento dos preços tinha atingido 0,5%.O IW recordou que "mais de 50% das importações de gás da Alemanha são provenientes da Rússia" e acrescentou que, "mesmo que a Alemanha conseguisse ultrapassar a suspensão das entregas de gás a curto prazo, os preços do gás disparariam".Para os seus cálculos, o IW baseia-se nas previsões do Bundesbank, o banco federal alemão, que prevê que a inflação atinja 3,6% em 2022 e 2,2% em 2023.O instituto avisa que o impacto da eventual subida dos preços do gás seria um abrandamento na recuperação da economia alemã pós-pandemia."Aqui só examinamos as possíveis consequências de um preço mais elevado do gás. O conflito envolve uma diminuição da confiança dos investidores, possíveis sanções comerciais ou quebra de produção", afirmou a coautora do estudo, Galina Kolev, em comunicado.Thomas Obst, outro coautor, notou que "as consequências económicas de um conflito militar dificilmente podem ser estimadas".Este trabalho do IW surge depois de o vice-chanceler e ministro da Economia alemão, Robert Habeck, ter dito na quinta-feira que o país está em condições de garantir o fornecimento de energia sem gás russo e que não pode confiar num país que viola o direito internacional.