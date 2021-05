João Leão anuncia cimeira "de alto nível" em junho sobre recuperação

"Vai haver aqui uma cimeira de alto nível, que é a cimeira da recuperação, em que vão ser convidados vários responsáveis e especialistas europeus, para pensar a economia pós-covid e a governação económica europeia, algo que a Comissão pretende concretizar mais no final do ano", disse João Leão no Centro Cultural de Belém.O ministro das Finanças falava na conferência de imprensa de encerramento de dois dias dedicados a reuniões do Eurogrupo (ministros das Finanças da zona euro) e Ecofin (ministros da União Europeia), ladeado pelo vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis e pelo vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Luis de Guindos.De acordo com fonte oficial do Ministério das Finanças, a cimeira realizar-se-á no dia 28 de junho.Questionado acerca de quem será convidado para a cimeira, João Leão disse ser "prematuro agora estar a anunciar" nomes, dado o painel ainda não estar fechado, mas adiantou que virão a Portugal "um conjunto de responsáveis, mas também de economistas e especialistas" económicos.O objetivo, segundo o ministro, é discutir o tema "de forma ainda mais informada e aberta".Em dezembro, ainda antes do início da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, o ministro já tinha indicado que se iria realizar, em abril, uma cimeira sobre "a implementação dos planos de recuperação" dos países, mas os planos acabaram por ser alterados.