Martina Scopsi: “Queremos o investimento a fluir pelas fronteiras”

A Comissão Europeia quer avançar com novas medidas para que a União dos Mercados de Capitais saia do papel e reforce a posição da Europa nas finanças mundiais. O ministro das Finanças, Fernando Medina, espera receber propostas ainda no segundo semestre do ano.

