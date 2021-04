Ministra da Agricultura confiante num acordo sobre nova PAC até fim de maio

A presidência portuguesa da União Europeia (UE) está otimista na possibilidade de um acordo com o Parlamento Europeu (PE) "durante o próximo mês" sobre a nova Política Agrícola Comum (PAC), disse hoje a ministra Maria do Céu Antunes."Saímos com a confiança de que estamos no caminho certo para alcançar um acordo entre as três instituições durante o próximo mês", disse."A nossa proposta é muito equilibrada", considerou a ministra, falando em conferência de imprensa no final de uma reunião do Conselho de ministros da Agricultura da UE.Na reunião, "teve bom acolhimento" uma proposta, que será debatida na sexta-feira num trílogo entre os colegisladores, que avança com uma dotação progressiva de 22% de dotação mínima de verbas para os regimes ecológicos, que vigorará em 2023 e 2024, e que será aumentada para 25% a partir de 2025 e até 2027, data em que caduca a PAC.Estes valores pretendem fazer uma ponte entre os 20% previstos pelo Conselho e os 30% ambicionados pelo PE."O trílogo de sexta-feira é um momento importante nas negociações", considerou ainda a ministra."Saímos do Conselho com a forte convicção de que nos une um espírito de compromisso com a modernização da agricultura", acrescentou ainda.Por seu lado, o comissário europeu da Agricultura, Janusz Wojciechowsk, reiterou que "o compromisso está ao alcance de todos", sublinhando ainda partilhar o otimismo sobre a possibilidade de um acordo em breve, adiantando que "nenhum Estado-membro discordou da proposta" da presidência portuguesa."Estou profundamente convencido de que nos aproximamos do fim", acrescentou Wojciechowsk.Fonte parlamentar adiantou à Lusa que está agendado um 'super trílogo' em 25 e 26 de maio, com vista a fechar um acordo.A PAC 2021-2027 é composta por três regulamentos: um regulamento sobre os planos estratégicos, um sobre a organização comum única dos mercados (OCM) e um regulamento horizontal relativo ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da PAC.A PAC deverá entrar em vigor em 01 de janeiro de 2023, vigorando até lá um regime transitório.A presidência portuguesa do Conselho da UE termina em 30 de junho, seguindo-se a Eslovénia.IG/ACC // MDRLusa/fim