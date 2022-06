Ministros das Finanças da UE aprovam plano da recuperação da Polónia após impasse

Os ministros das Finanças da União Europeia (UE) aprovaram hoje, no Ecofin, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) da Polónia, após uma aprovação condicionada da Comissão Europeia, anunciou o governante português da tutela, Fernando Medina.Falando aos jornalistas no final da reunião do Ecofin, no Luxemburgo, Fernando Medina anunciou o "desbloquear do impasse que subsistia já há muito tempo relativamente à aprovação do PRR da Polónia, na decorrência das alterações feitas pelo governo polaco relativamente ao cumprimento do Estado de direito no país"."O PRR [polaco] é importante naturalmente para a Polónia e para a União Europeia, mas também importante porque ele próprio define marcas e define etapas de verificação do cumprimento dessas medidas relativamente à questão da governação e do cumprimento dos valores fundamentais" europeus, adiantou Fernando Medina.No início do mês de junho, a Comissão Europeia deu finalmente parecer favorável ao PRR da Polónia, determinando, todavia, que Varsóvia tenha de cumprir ainda marcos ao nível de reformas do sistema judicial para receber fundos.A decisão de aprovar o PRR da Polónia - no montante de 23,9 mil milhões de euros em subvenções e 11,5 mil milhões de euros em empréstimos -, acontece numa altura em que as autoridades polacas ainda não procederam às reformas reclamadas por Bruxelas para independência do sistema judicial.Após a 'luz verde' do Conselho de hoje, as primeiras verbas podem chegar à Polónia já em setembro, desde que o país cumpra três exigências elementares, a primeira das quais a extinção da atual câmara disciplinar e a sua substituição por um tribunal independente e imparcial estabelecido por lei.Além disso, Varsóvia também deve reformar o regime disciplinar, para acabar com as controversas infrações disciplinares previstas para os juízes e para permitir que os magistrados que pretendam tenham o direito de ver o seu caso analisado pela nova câmara disciplinar.Finalmente, a Polónia deve demonstrar até ao final de 2023 que todos os juízes ilegalmente demitidos foram reintegrados.O Conselho da UE tinha quatro semanas para adotar a proposta da Comissão, estando previsto que, após isso acontecer hoje na reunião do Ecofin, a primeira parcela de fundos possa chegar em setembro, desde que cumpridos os requisitos.Em 2017, a Comissão deu início a um procedimento ao abrigo do artigo 7.º do Tratado para fazer face a um possível risco de violação dos valores da UE na Polónia.