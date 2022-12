Ministros das Finanças em risco de atrasar decisão sobre financiamento à Hungria

Os Estados-membros da União Europeia podem vir a atrasar uma decisão de milhares de milhões de euros de financiamento à Hungria, depois da Comissão, o braço executivo da UE, ter recomendado adiar os pagamentos devido a preocupações relacionadas com regras do Estado de direito e corrupção.



Era esperado que os ministros das Finanças da UE tomassem uma decisão até ao dia 6 de dezembro, esta terça-feira, mas isso poderá não acontecer. "Precisamos de mais algum tempo para estudar as conclusões da Comissão Europeia", começou por explicar o ministro francês das Finanças Bruno Le Maire, à saída de uma reunião do Eurogrupo esta segunda-feira.





"Vamos tomar uma posição nos próximos dias. Há algumas coisas que estão a ir na direção certa, mas há outras que precisamos de analisar melhor", completou.De acordo com o comissário para a economia, Paolo Gentiloni, a presidência checa estará a trabalhar em ter uma decisão esta terça-feira, mas caso tal não seja possível será marcado um novo encontro na próxima semana.A Comissão recomendou na semana passada que os Estados-membros aprovassem condicionalmente o plano de recuperação da Hungria, mas referiram que Budapeste ia ter de realizar um conjunto de reformas. Em causa está ouma tranche de 5,8 mil milhões de euros.A recomendação provisória, que tem em conta um conjunto de medidas de combate à corrupção já aprovadas pelo governo húngaro, vai prevenir que Budapeste perca acesso a 4,1 mil milhões de euros do valor total.A Comissão Europeia decidiu ainda recomendar a suspensão de 7,5 mil milhões de euros em fundos da política de coesão à Hungria, citando preocupações com as regras do Estado de direito. Em relação a essa proposta Gentiloni disse não ter recebido ainda nenhum pedido formal.Atrasar o pagamento de fundos à Hungria tem repercussões no apoio financeiro à Ucrânia, bem como nos planos para a aprovação de um imposto sobre as empresas, que são da "maior importância para a UE", defendeu o ministro das Finanças português Fernando Medina."Encorajamos fortemente que haja um acordo", rematou o responsável nacional.