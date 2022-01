Parlamentos nacionais da UE deixam "modo de emergência" mas mantêm contenção

O estudo indica que " alguns parlamentos nacionais continuam a trabalhar ao abrigo das disposições estabelecidas no início da pandemia" para travar a propagação da covid-19, sendo que, " em alguns casos, essas medidas têm sido usadas de forma intermitente, dependendo da situação epidemiológica ou das necessidades parlamentares".



O staff do Parlamento Europeu indica que as soluções atualmente implementadas pelos parlamentos nacionais analisados "são essencialmente as mesmas do início da pandemia" e, quase dois anos depois, continua a não haver "soluções inovadoras" para lidar com crises semelhantes à atualmente vivida com a covid-19.



"Vários parlamentos dos Estados-Membros da UE decidiram regressar à normalidade, mas na maioria dos casos com algumas adaptações destinadas a garantir o distanciamento social ou proteger a saúde dos deputados e funcionários", lê-se no estudo intitulado "Parlamentos em modo de emergência: lições aprendidas ao fim de dois anos de pandemia".O uso obrigatório de máscaras, a disponibilização de desinfetantes para as mãos e o controlo da temperatura à entrada são algumas das regras sanitárias comuns à maioria dos parlamentos analisados que ainda se continuam a verificar, tendo em conta que o número de novos casos de infeções por covid-19 continua a aumentar na Europa.

Croácia aprovou novas regras que permitem a participação à distância nos trabalhos parlamentares, mas que não foram isentas de controvérsia. Os deputados que não tiverem certificado de vacinação nem queiram fazer teste, ou estejam em isolamento ou tenham comorbilidades podem trabalhar remotamente. Enquanto isso, os restantes deputados "são obrigados a participar presencialmente".

Tweede Kamer) continua a funcionar com quórum mínimo, com as votações a ser feitas por um representante de cada grupo parlamentar e as votações nominais a serem realizadas em grupos de 50 deputados para garantir que o distanciamento social é salvaguardado.





A participação dos deputados à distância foi outra prática massificada na UE, sobretudo, durante os primeiros meses da pandemia, para evitar multidões. Ainda assim, apesar de grande parte da população europeia já estar vacinada, há vários países como Portugal, Espanha, Bélgica e a Alemanha que mantém esta solução."Nos primeiros dias da pandemia, o Parlamento Europeu, juntamente com outros parlamentos nacionais da UE, apressou-se a digitalizar as atividades parlamentares na tentativa de garantir que todos os deputados pudessem participar nos processos parlamentares, apesar da situação de crise", indica o estudo.Entretanto, aNa Roménia e na Estónia, o regime de participação remota deixou também de ser aplicável a todos os deputados e, na Polónia, as duas câmaras do parlamento estão gradualmente a retomar os "métodos de trabalho ordinários", pondo fim ao modelo híbrido (trabalho presencial e remoto) que vigorou no início da pandemia.A redução do número de deputados que podem participar nas sessões plenárias e nas comissões foi outra das regras sanitárias que se destacaram e que continua a aplicar-se em alguns Estados-membros, como é o caso da Alemanha que voltou a impor, em dezembro de 2021, um quórum de um quarto dos deputados.É o caso também da Holanda. A câmara baixa do parlamento holandês (Em Portugal, as sessões plenárias foram realizadas também inicialmente, com um quórum de um quinto dos 230 deputados (46), mas, a partir de março de 2021, passou a adotar-se um "quorúm flutuante" de 116 deputados nas votações. Como a Assembleia da República foi entretanto dissolvida, devido ao chumbo do Orçamento do Estado para 2022, não foram revistas as regras tendo em conta a evolução da pandemia.O recurso à divisão dos trabalhos por duas salas foi outro dos modelos adotados, quer em Portugal como noutros Estados-membros da UE, como é o caso da Letónia, em que se optou por espalhar os deputados por várias salas de reuniões interconectadas para que todos pudessem acompanhar os trabalhos em segurança.Na Irlanda e Luxemburgo, optou-se por um modelo diferente de passar as sessões plenárias para instalações maiores, para que os deputados pudessem assistir todos no mesmo sítio aos trabalhos.