Na União Europeia, a produção da indústria desceu 0,4%, em termos homólogos, ao passo que na Zona Euro a quebra foi de 1,1%. Em ambos os casos, janeiro marcou o terceiro mês consecutivo de descidas, comprovando a desaceleração da atividade económica na região.



Tanto na Zona Euro como na União Europeia, foi a produção de bens de capital, bens intermédios e bens de consumo duradouro que mais penalizou o índice geral, enquanto a produção de bens de consumo não-duradouro e energia ajudou a evitar uma maior descida.



Houve, no entanto, países que conseguiram contrariar a tendência negativa que marcou o arranque do ano, com destaque para a Eslováquia, Polónia e Lituânia, onde a produção industrial aumentou 7,2%, 6,1% e 5,9%, respetivamente.



Na comparação em cadeia – ou seja, face ao mês anterior – este indicador cresceu, em janeiro, 1,4% na Zona Euro e 1% na União Europeia, sobretudo devido ao aumento de 2,4% e 1,4%, respetivamente, da produção de energia.



Entres os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, as maiores subidas mensais foram registadas na Irlanda (15,1%) Croácia (9,6%) e Eslovénia (5,9%) e as maiores quedas na Dinamarca (-8,6%), Letónia (-3,6%) e Roménia (-1,5%).



Nesta comparação, Portugal ficou apenas ligeiramente abaixo da média dos parceiros do euro, com a produção industrial a registar um aumento de 0,8%.

