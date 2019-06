"Assim vamos começando já a construir a relação futura com o Reino Unido. Portugal é um dos primeiros países da União Europeia" a celebrar este tipo de acordo com as autoridades britânicas, acrescentou Santos Silva.



O acordo foi assinado esta quarta-feira, 12 de junho, pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias (na foto), e pelo ministro encarregue do Brexit, Lord Callanan, em representação do Reino Unido.



O ministro dos Negócios Estrangeiros informou ainda que, além deste acordo, tinham sido aprovadas propostas de resolução para votação na Assembleia da República relativas a outros dois acordos internacionais. Um deles visa o reforço da presença da Organização de Alimentação e Agricultura em Portugal (FAO, na sigla em inglês), através de um escritório em Lisboa.



Além disto, também foi atualizado o acordo de presença da NATO no país, numa altura em que a organização se prepara para abrir uma academia para informação e comunicações em Oeiras, já no próximo ano letivo. A academia vai requerer um quadro de pessoal permanente na ordem de 100 pessoas e capacidade de inclusão de 4000 formandos.

Portugal e Reino Unido assinaram um acordo que garante aos cidadãos britânicos recenseados em terras lusas e aos portugueses que vivem em terras de Sua Majestade que poderão permanecer e continuar a participar em eleições locais no futuro.O recém-firmado acordo vem garantir que "todos os direitos" daqueles que estão recenseados no Reino Unido e em Portugal "se manterão depois da saída", explicou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, após a reunião desta quinta-feira do Conselho de Ministros. Da mesma forma, aqueles que exerçam funções em órgãos locais poderão continuar os respetivos mandatos, garantiu o ministro.