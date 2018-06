Portugal regista maior quebra das vendas a retalho da UE em Abril

As vendas a retalho em Portugal desceram 4,1%, em Abril, face ao mês anterior, o que representa a maior descida entre todos os países da União Europeia, mostram os dados revelados esta terça-feira, 5 de Junho, pelo Eurostat.





Esta evolução compara com as subidas de 0,1% na Zona Euro e 0,4% na União Europeia, que em ambas as regiões foram impulsionadas sobretudo pelas vendas de produtos não alimentares, já que o volume de negócios no grupo de "alimentos, bebidas e tabaco" decresceu face a Março.



Nesse mês, contudo, Portugal teve um desempenho muito superior à média do euro, com as vendas a aumentarem 1,8%, quando na Zona Euro e na UE a subida foi inferior a 0,5%.





Em Abril, Portugal liderou as descidas neste indicador juntamente com a Eslovénia (-2%) e a Estónia (-1,8%), enquanto no pólo oposto se encontram a Alemanha (2,3%) e a Roménia (1,7%) com os maiores crescimentos.